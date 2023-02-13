Странам НАТО следует и далее увеличивать расходы на оборону - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участникам альянса необходимо увеличивать расходы на оборону для поддержания функционирования всех программ блока.
"Вся наша работа требует постоянного увеличения расходов на оборону. Министры обороны обсудят проблему поддержания и увеличения уровня расходов на оборону в альянсе", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в преддверие встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
"Восемь лет подряд мы увеличиваем расходы. Я ожидаю, что мы и далее будем увеличивать оборонные расходы в этом году", - отметил Столтенберг.
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