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Дальнее зарубежье 13.02.2023 19:45

НАТО будет совершенствовать свою разведывательную деятельность с использованием космоса - Столтенберг

НАТО продолжает адаптироваться во всех направлениях, включая космос, который становится "переполненным и конкурентным", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Ожидаю, что страны НАТО на этой неделе согласятся создать новую виртуальную сеть национальных и коммерческих спутников, что улучшит нашу разведку и наблюдение и поддержит миссии и операции альянса", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по случаю предстоящего 14-15 февраля совещания министров обороны организации.

"Это позволит странам НАТО расширить обмен космическими данными с командной структурой", - пояснил генсек Североатлантического альянса.

Он добавил, что это поможет в навигации, связи и раннем предупреждении о пусках ракет.

При этом Столтенберг упомянул о необходимости соответствующих инвестиций со стороны стран-союзниц.

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Тэги: НАТО, КОСМОС, РАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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