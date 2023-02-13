Проверки Минфина Азербайджана в 2022г выявили нецелевое использование средств на 226 млн манатов

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2022 года выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 225 млн 710,4 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минфин, нецелевое расходование средств было связано с завешенными и необоснованными платежами.

В 2022 году были проведены контрольные мероприятия в 185 организациях.

По данным Минфина, в ходе проверок средства на сумму 35 млн 142,2 тыс. манатов были возмещены.

При этом, проверки в 110 организациях были проведены на основании запросов органов прокуратуры и правоохранительных органов. В ходе этих проверок было выявлено нецелевое использование средств на 220 млн 564,9 тыс. манатов, из которых 33 млн 330,1 тыс. манатов возмещено в госбюджет.

Также в ходе проверок Госслужбы, проведенных в 71 организации, выявлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 5 млн 81,1 тыс. манатов, из которых 1 млн 747,7 тыс. манатов возмещено в госбюджет. При этом материалы по 2 организациям, где выявлено нецелевое использование средств на 2 млн 811,4 тыс. манатов, направлены в Службу государственной безопасности.

Вместе с тем, Госслужба на основе гражданских обращений осуществила проверки в 4 организациях, в результате чего выявлено нецелевое использование средств на сумму 64,4 тыс. манатов. Результаты проверок отправлены в Генпрокуратуру для юридической оценки.

Госслужба по итогам проверок применила штрафы в отношении 123 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 91,5 тыс. манатов.

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2021 году выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 103,6 млн манатов.

Х.Насирзаде