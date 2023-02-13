Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Финансы 13.02.2023 17:29

Проверки Минфина Азербайджана в 2022г выявили нецелевое использование средств на 226 млн манатов

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2022 года выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 225 млн 710,4 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минфин, нецелевое расходование средств было связано с завешенными и необоснованными платежами.

В 2022 году были проведены контрольные мероприятия в 185 организациях.

По данным Минфина, в ходе проверок средства на сумму 35 млн 142,2 тыс. манатов были возмещены.

При этом, проверки в 110 организациях были проведены на основании запросов органов прокуратуры и правоохранительных органов. В ходе этих проверок было выявлено нецелевое использование средств на 220 млн 564,9 тыс. манатов, из которых 33 млн 330,1 тыс. манатов возмещено в госбюджет.

Также в ходе проверок Госслужбы, проведенных в 71 организации, выявлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 5 млн 81,1 тыс. манатов, из которых 1 млн 747,7 тыс. манатов возмещено в госбюджет. При этом материалы по 2 организациям, где выявлено нецелевое использование средств на 2 млн 811,4 тыс. манатов, направлены в Службу государственной безопасности.

Вместе с тем, Госслужба на основе гражданских обращений осуществила проверки в 4 организациях, в результате чего выявлено нецелевое использование средств на сумму 64,4 тыс. манатов. Результаты проверок отправлены в Генпрокуратуру для юридической оценки.

Госслужба по итогам проверок применила штрафы в отношении 123 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 91,5 тыс. манатов.

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в 2021 году выявили нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 103,6 млн манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


Похожие новости


Минфин в 2022г выявил необоснованные платежи из госбюджета на 226 млн манат Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии выявили нецелевое использование средств на 100 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в 2021г выявили нецелевое использование средств на 104 млн манатов Проверки Минфина в I полугодии обеспечили возмещение средств на 27 млн манатов ГСФК в ходе проверок в 2020г обеспечила возмещение в бюджет 37,5 млн манатов - Шарифов Минфин Азербайджана в 2019г направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 1,7 млн манатов Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 266,7 тыс. манатов Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 1,4 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в 2017г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 4,7 млн манатов Проверки Минфина Азербайджана в 2016г обеспечили возмещение в госбюджет свыше 9 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az