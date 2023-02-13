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АПК 13.02.2023 17:41

В Риме рассчитывают на сотрудничество с Баку в сфере АПК и пищевой промышленности - Урсо

Баку. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Рим надеется на плодотворное сотрудничество с Баку в сфере АПК и производстве продуктов питания, заявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

«Что касается дальнейшего сотрудничества, то мы уверены, что сможем работать с вами и в других сферах, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания», - заявил Урсо в понедельник в Баку.

«Мы на вашей стороне (Азербайджана – ИФ), мы хотели бы внести свой вклад в развитие Азербайджана и энергетическую безопасность Европы», - добавил он.

Р.Керимов

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Тэги: ИТАЛИЯ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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