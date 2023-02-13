В Риме рассчитывают на сотрудничество с Баку в сфере АПК и пищевой промышленности - Урсо

Баку. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Рим надеется на плодотворное сотрудничество с Баку в сфере АПК и производстве продуктов питания, заявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.
«Что касается дальнейшего сотрудничества, то мы уверены, что сможем работать с вами и в других сферах, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания», - заявил Урсо в понедельник в Баку.
«Мы на вашей стороне (Азербайджана – ИФ), мы хотели бы внести свой вклад в развитие Азербайджана и энергетическую безопасность Европы», - добавил он.
Р.Керимов
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