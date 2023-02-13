Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля

Крупный астероид диаметром примерно 800 метров сблизится с Землей 16 февраля на расстояние 4,6 млн км, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.
"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов - ИФ) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/сек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.
Ученые отметили, что точная астрометрия астероида позволит определить траекторию его движения и степень опасности для Земли.
Гафарова и Володин обсудили попытки Европарламента и ПАСЕ вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха
Парламенты Азербайджана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Итальянская Iveco создаст на освобожденных территориях Азербайджана предприятие по производству грузовых автомобилей – Алиев
Украина с начала текущего сельхозгода экспортировала 29 млн т зерновых - Минагрополитики
Нефть дешевеет в ожидании данных об инфляции в США
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Президент и глава Минобороны Польши посетили базу, где украинские военные учатся управлять танками Leopard
Коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых итальянских областях
НАТО будет совершенствовать свою разведывательную деятельность с использованием космоса - Столтенберг
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции
«То, что уже достигнуто, и то, что запланировано, дает мне уверенность в будущем AccessBank-а»: интервью с Дариушем Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают