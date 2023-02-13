Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Это интересно 13.02.2023 18:30

Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля

Крупный астероид диаметром примерно 800 метров сблизится с Землей 16 февраля на расстояние 4,6 млн км, сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

"Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов - ИФ) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/сек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.

Ученые отметили, что точная астрометрия астероида позволит определить траекторию его движения и степень опасности для Земли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЧЕНЫЕ, АСТЕРОИД


Похожие новости


Ученый: ситуация с коронавирусом - это не эпидемия Президент РФ вручил премии молодым ученым В ближайшее время на Солнце будет все спокойно - ученый Ученые Азербайджана и России обсудили в Баку вопросы сотрудничества Азербайджанские и российские ученые провели видеоконференцию по литературе Пять ученых получили премии президента в области науки и инноваций за 2012 год

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az