Рост спроса на офисы в Европе способствует увеличению арендной платы - исследование

Спрос на офисные помещения в Европе резко восстановился в минувшем году, оправившись от последствий пандемии коронавируса, что способствовало росту арендной платы и частично компенсировало коррекцию цен, связанную с ростом процентных ставок.
Общая площадь офисных помещений, которые были сданы в аренду в Европе в 2022 году, составила 12,6 млн квадратных метров. Показатель подскочил на 15% по сравнению с предыдущим годом, когда многие сотрудники компаний работали удаленно из-за пандемии, свидетельствуют данные брокера Cushman & Wakefield Plc.
Арендная плата увеличилась на 6,2% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с годом ранее. Это самый быстрый рост в годовом выражении с середины 2008 года, показали данные.
Активный спрос на офисные помещения частично объясняется тем, что компании стремятся вернуть сотрудников в офисы после снятия антиковидных ограничений.
"Арендаторы сфокусировались на том, чтобы занять лучшие в своем сегменте офисы в самых привлекательных местах, чтобы привлечь и удержать сотрудников", - сказал директор по аналитике данных Cushman & Wakefield Найджел Алмонд. Компании также хотят занять офисы в зданиях, соответствующих экологическим стандартам, которые стали более жесткими, отметил эксперт.
Cushman & Wakefield отметила рост активности на 23 из 30 европейских рынков офисных зданий, которые она отслеживает. Между тем он оказался недостаточно активным, чтобы компенсировать увеличение количества свободного офисного пространства.
Общая площадь доступных офисов в Европе увеличилась на 0,7%, до 22,6 млн квадратных метров, показали данные Cushman. Самый низкий уровень доступности был зафиксирован в Люксембуге - 4,2%.
Германия поддерживает одновременное вхождение Финляндии и Швеции в НАТО
Гафарова и Володин обсудили попытки Европарламента и ПАСЕ вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха
Парламенты Азербайджана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Huawei вложит $400 млн в создание "облачной" системы в Саудовской Аравии
Индия в 2022г импортировала из Азербайджана 690 тыс. т нефти
Продажи шоколада на Валентинов день в США вырастут на 5% в 2023 году
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции
«То, что уже достигнуто, и то, что запланировано, дает мне уверенность в будущем AccessBank-а»: интервью с Дариушем Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают