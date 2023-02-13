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ТЭК 13.02.2023 20:45

Chevron хочет оставить Вирта на посту CEO после достижения им пенсионного возраста

Chevron Corp., один из крупнейших нефтепроизводителей США, рассматривает возможность оставить Майка Вирта во главе компании после достижения им предельного возраста, после которого тот должен выйти на пенсию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вирт, которому сейчас 62 года, занял пост главного исполнительного директора компании в 2018 году, а в целом проработал в ней свыше 40 лет. В 2025 году ему исполнится 65 лет - возраст обязательного выхода на пенсию.

Хотя это дает время на подготовку преемника, у Chevron нет явного кандидата внутри компании. При этом совет директоров не видит причин для увольнения хорошо зарекомендовавшего себя руководителя, отмечается в статье.

Котировки акций Chevron снижаются на 0,5% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании за последний год увеличилась на 25,8% (до $332,5 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 2,5%.

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Тэги: США, CHEVRON, РУКОВОДСТВО


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