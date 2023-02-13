Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

Около 70 тыс. человек вышли на акцию протеста против судебной реформы в понедельник в Иерусалиме, и еще десятки тысяч демонстрантов собрались в других городах страны, передают израильские СМИ.
В Иерусалиме демонстранты направились колонной к зданию парламента. Протестующие возле здания Кнессета скандируют: "Нет диктатуре", "Позор" и "Уходи в отставку".
По оценке полиции, настолько многолюдной акции в стране не было уже много лет. СМИ отмечают, что при этом демонстрация проводится в будний день, когда многие люди работают и не могут присоединиться к протестующим.
Безопасность в городе обеспечивают порядка 500 полицейских.
Ранее понедельник комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению два законопроекта судебной реформы: об изменении состава комиссии по избранию судей, а также о лишении судебной системы права отменять Основные законы, регулирующие главные сферы жизни в стране.
В оппозиции призвали премьера Биньямина Нетаньяху отказаться от проведения этой реформы. Бывший премьер Яир Лапид заявил, что "юридическая реформа разрывает Израиль", а бывший министр обороны Бени Ганц призвал правительственную коалицию сконцентрировать внимание на вопросах безопасности.
Гафарова и Володин обсудили попытки Европарламента и ПАСЕ вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха
Парламенты Азербайджана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Итальянская Iveco создаст на освобожденных территориях Азербайджана предприятие по производству грузовых автомобилей – Алиев
Украина с начала текущего сельхозгода экспортировала 29 млн т зерновых - Минагрополитики
Нефть дешевеет в ожидании данных об инфляции в США
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля
Азербайджанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Каспии
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика перечислил 2,2 миллиона турецких лир для оказания поддержки братской Турции
«То, что уже достигнуто, и то, что запланировано, дает мне уверенность в будущем AccessBank-а»: интервью с Дариушем Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают