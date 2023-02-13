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Дальнее зарубежье 13.02.2023 19:15

Глава МИД Венгрии призвал не поставлять оружие Украине, а содействовать мирным переговорам

Страны должны не поставлять оружие Украине, а предпринимать шаги для окончания конфликта, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Минске с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

"Мы, венгры, считаем, что международное сообщество может предпринимать только такие шаги, которые дадут возможность закончить военные действия", - приводит слова Сийярто госагентство БелТА.

Он выразил мнение, что необходимо избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации. "Например, мы не поставляем оружие, но оказываем крупную гуманитарную помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию", - сказал Сийярто.

"То есть когда мы говорим о мире, мы видим только один путь: сиюминутное перемирие и переговоры. Иначе мира не будет", - добавил он.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИД, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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