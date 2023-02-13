Глава МИД Венгрии призвал не поставлять оружие Украине, а содействовать мирным переговорам

Страны должны не поставлять оружие Украине, а предпринимать шаги для окончания конфликта, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Минске с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

"Мы, венгры, считаем, что международное сообщество может предпринимать только такие шаги, которые дадут возможность закончить военные действия", - приводит слова Сийярто госагентство БелТА.

Он выразил мнение, что необходимо избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации. "Например, мы не поставляем оружие, но оказываем крупную гуманитарную помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию", - сказал Сийярто.

"То есть когда мы говорим о мире, мы видим только один путь: сиюминутное перемирие и переговоры. Иначе мира не будет", - добавил он.