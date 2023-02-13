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Дальнее зарубежье 13.02.2023 19:30

Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь, соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте французского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что в связи с ситуацией на Украине и закрытием белорусского воздушного пространства "любые поездки в Беларусь формально не приветствуются".

"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", - добавили в МИД Франции.

"Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственный пункт пропуска, доступный для путешественников, направляющихся в Польшу, - это Брест-Тересполь", - уточнили там.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ФРАНЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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