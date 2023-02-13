Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь, соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте французского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что в связи с ситуацией на Украине и закрытием белорусского воздушного пространства "любые поездки в Беларусь формально не приветствуются".

"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", - добавили в МИД Франции.

"Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственный пункт пропуска, доступный для путешественников, направляющихся в Польшу, - это Брест-Тересполь", - уточнили там.