Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь, соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте французского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что в связи с ситуацией на Украине и закрытием белорусского воздушного пространства "любые поездки в Беларусь формально не приветствуются".
"Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", - добавили в МИД Франции.
"Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственный пункт пропуска, доступный для путешественников, направляющихся в Польшу, - это Брест-Тересполь", - уточнили там.
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