Торговля РФ рассчитывает на сохранение объемов поставок овощей и фруктов из Турции

Торговые сети РФ рассчитывают на сохранение поставок овощей и фруктов из Турции, не ожидают перебоев из-за землетрясения.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, на сегодняшний день торговые сети не испытывают каких-либо сложностей с поставками товаров, в том числе овощей и фруктов, из Турции.

"Заказы отгружаются точно в срок, поставщики продолжают принимать новые заявки, так что оснований ожидать перебоев в поставках нет", - сказал он.

Крупнейшая в РФ по числу магазинов сеть "Магнит" в рамках прямого импорта поставляет из Турции груши, айву, лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты и пр., сообщили в пресс-службе ритейлера.

"В целом Турция является значимым поставщиком цитрусовых, некоторых плодовых и косточковых культур. До сих пор компания не получала отказов в поставках по ранее размещенным заказам. Поставщики также подтверждают все новые заказы", - сказали в пресс-службе, добавив, что "на данный момент турецкие партнеры компании не ждут проблем ни с текущим урожаем, ни с урожаем будущего сезона".

Как сообщил источник на рынке, плодоовощная продукция в РФ из Турции отгружается в основном из порта Мерсин. Наиболее сильно, по данным турецких СМИ, от землетрясения пострадал порт Искендерун, где несколько дней бушевал пожар.

РФ является одним из крупных импортеров овощей и фруктов из Турции. Как сообщало агентство "Анадолу", в 2021 году (полных данных по 2022 году пока нет) в РФ их было поставлено на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году. Доля РФ в поставках этой продукции из Турции составила 32,9%. По итогам 2022 года Турция поставила в РФ только цитрусовых на $429,6 млн, что на 1,1% больше, чем годом ранее (на $424,8 млн). В целом за последние пять лет в РФ было экспортировано 3 млн 378 тыс. тонн цитрусовых на $1 млрд 877 млн. Наиболее востребованными на российском рынке цитрусовыми стали мандарины. Далее следуют лимоны, апельсины и грейпфруты.