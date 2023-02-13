Президент и глава Минобороны Польши посетили базу, где украинские военные учатся управлять танками Leopard

Президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак в понедельник встретились с польскими инструкторами, которые обучают украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2, сообщают европейские СМИ.
Дуда и Блащак посетили военную базу и полигон в Свентошуве на юго-западе Польши.
В военном ведомстве Польши отметили, что тренировки длятся каждый день до 10 часов, без выходных.
Европейские СМИ напоминают, что обучение украинцев использованию танков Leopard 1 и 2 также ведется в Германии.
Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2 и 178 танков Leopard 1. При этом немецкие власти дают союзникам разрешение на то, чтобы и они тоже поставляли танки Leopard 2 на Украину.
Так, Польша пообещала передать Украине 14 танков Leopard 2. Поставки также намерены осуществить Дания и Нидерланды.
Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.
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