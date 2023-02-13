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Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

ТЭК 13.02.2023 19:34

Нефть дешевеет в ожидании данных об инфляции в США

Цены на нефть немного замедлили снижение, но продолжают опускаться на торгах в понедельник.

Инвесторы вновь сосредоточились на ситуации со спросом в ожидании данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 в понедельник составляет $85,63 баррель, что на $0,76 (0,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,66 (0,83%), до $79,06 за баррель.

"Цены на нефть снижаются, поскольку трейдеры ожидают потенциального ослабления прогноза спроса на нефть, так как данные об инфляции могут вынудить Федрезерв ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами", - говорит старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

При этом в пятницу котировки выросли более чем на 2% на фоне новостей о намерении России уменьшить добычу нефти на 500 тыс. б/с в марте.

Это решение стало первым серьезным сигналом того, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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