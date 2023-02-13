В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 235, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 19 случаев.

За 24 часа, как и накануне, от COVID-19 скончался 1 человек (накануне - 0).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 99 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 986 человек (+5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 150 человек.

За сутки медики провели 879 тестов на коронавирус против 937 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 505 тыс. 997 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова