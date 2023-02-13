Коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых итальянских областях

Находящаяся у власти в Италии коалиция правоцентристских партий одерживает победу на региональных выборах, состоявшихся в Ломбардии и столичной области Лацио, сообщают в понедельник римские СМИ со ссылкой на экзит-поллы.
Так, коалиция близка к тому, чтобы сохранить контроль над Ломбардией, где действующий губернатор Аттилио Фонтана получил, согласно опросам, от 49,5% до 53,5% голосов.
В Лацио кандидат от правых Франческо Рокка лидирует с 50,5%-54,5% голосов. Это - очень значимый успех, так как эта область оставалась под контролем левых партий с 2013 года.
Выборы в этих двух областях считались важными, так как Ломбардия - важный экономический центр Италии, а в Лацио расположена столица Италии - Рим. Наблюдатели внимательно следили за результатами голосования, чтобы понять, сохраняет ли в стране популярность правящая коалиция. В нее входит партия "Братья Италии" премьера страны Джорджи Мелони, партия "Вперед, Италия" во главе с Сильвио Берлускони и партия "Лига", руководит которой Маттео Сальвини.
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