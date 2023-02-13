Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Дальнее зарубежье 13.02.2023 23:00

Победившие в Берлине христианские демократы планируют переговоры по формированию коалиции с социал-демократами и "зелеными"

Победивший на выборах в Берлине оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) планирует переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и "зелеными" для формирования коалиционного правительства, сообщают европейские СМИ.

Один из основных кандидатов на выборах от ХДС Кай Вегнер указал, что цель таких переговоров - "сформировать успешную берлинскую коалицию, которая снова объединит этот город".

"Результаты повторных выборов показали, что ХДС может побеждать в больших немецких городах", - отметил он.

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) на выборах в местные органы управления в столице ФРГ получил 28,2% голосов. Впервые за 20 лет ХДС набрал больше всего голосов в Берлине. Социал-демократы нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и входящая в правящую коалицию партия "зеленых" набрали по 18,4% голосов. Результат СДПГ в столице Германии стал наихудшим для партии за десятилетия.

Предыдущие выборы в столице ФРГ состоялись осенью 2021 года, однако Конституционный суд признал их результаты недействительными после ряда жалоб от политических партий, были назначены повторные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРГ, БЕРЛИН, ВЫБОРЫ, КОАЛИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az