Украина с начала текущего сельхозгода экспортировала 29 млн т зерновых - Минагрополитики

Украина с начала 2022/2023 сельскохозяйственного года (июль-июнь) и по состоянию на 13 февраля экспортировала 29,16 млн тонн зерновых культур, сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.
Экспорт зерновых в текущем сельхозгоду снизился на 28,65% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего сельхозгода, когда на экспорт было поставлено 40,81 млн тонн.
По данным ведомства, с начала текущего сельхозгода Украина экспортировала 16,72 млн тонн кукурузы (снижение на 3,7%), 10,39 млн тонн пшеницы (снижение в 1,69 раза), 1,94 млн тонн ячменя (снижение в 2,84 раза), 13,4 тыс. тонн ржи (снижение в 11,8 раза), а также 89,5 тыс. тонн муки (рост на 38,1%).
Отмечается, что с начала февраля Украина экспортировала 2,19 млн тонн зерновых, в том числе 1,4 млн тонн кукурузы, 653 тыс. тонн пшеницы, 126 тыс. тонн ячменя, 1 тыс. тонн ржи, а также 7,1 тыс. тонн муки.
Согласно данным министерства, за период 3-13 февраля на внешние рынки поставлялось в среднем 170,7 тыс. тонн зерновых в сутки, за период 27 января - 3 февраля - 209,4 тыс. тонн зерновых в сутки, 20-27 января - 121,1 тыс. тонн в сутки, 9-20 января - 140 тыс. тонн в сутки, 2-9 января - 121,7 тыс. тонн в сутки.
Как сообщалось, в 2021/2022 сельхозгоду Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% больше, чем в предыдущем сезоне. За рубеж было поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (рост на 12,6%), 23,54 млн тонн кукурузы (рост на 1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (рост на 35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (снижение на 44,1%).
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