Баку и Ташкент обсудили новые предложения по сотрудничеству в рамках Транскаспийского транспортного коридора

Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдулсамат Муминов в ходе визита в Азербайджан в понедельник провел встречу с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшаном Рустамовым.

"Стороны рассмотрели возможности сотрудничества двух стран в сфере железных дорог, новые предложения по сотрудничеству в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора, в том числе мультимодального транспортного маршрута CASCA+", -говорится в сообщении АЖД.

По информации общества, Рустамов и Муминов также обсудили план совместных действий на 2023 год, в том числе перевозки грузов по маршруту "Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия", виды перевозок и соответствующую тарифную политику.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как "Средний коридор" - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году. Частью коридора, который позволяет в три раза сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Н.Аббасова