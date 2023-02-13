Баку и Ташкент обсудили новые предложения по сотрудничеству в рамках Транскаспийского транспортного коридора

Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдулсамат Муминов в ходе визита в Азербайджан в понедельник провел встречу с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшаном Рустамовым.
"Стороны рассмотрели возможности сотрудничества двух стран в сфере железных дорог, новые предложения по сотрудничеству в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора, в том числе мультимодального транспортного маршрута CASCA+", -говорится в сообщении АЖД.
По информации общества, Рустамов и Муминов также обсудили план совместных действий на 2023 год, в том числе перевозки грузов по маршруту "Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия", виды перевозок и соответствующую тарифную политику.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как "Средний коридор" - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году. Частью коридора, который позволяет в три раза сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.
Н.Аббасова
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