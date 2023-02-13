Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским чиновником на Мюнхенской конференции

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с заведующим канцелярией Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе", - сообщает Bloomberg. Официальные лица, знакомые с ситуацией, заявили агентству, что встреча пройдет в случае согласия обеих сторон.

Если встреча состоится, то это будет первый подобный контакт между двумя странами после инцидентов с аэростатами, вызвавшими ухудшение отношений Вашингтона с Пекином.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса. После этого Блинкен отменил запланированный визит в Китай.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над штатом Аляска и над Юконом на северо-западе Канады. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.