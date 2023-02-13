Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Дальнее зарубежье 13.02.2023 23:15

Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским чиновником на Мюнхенской конференции

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с заведующим канцелярией Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе", - сообщает Bloomberg. Официальные лица, знакомые с ситуацией, заявили агентству, что встреча пройдет в случае согласия обеих сторон.

Если встреча состоится, то это будет первый подобный контакт между двумя странами после инцидентов с аэростатами, вызвавшими ухудшение отношений Вашингтона с Пекином.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса. После этого Блинкен отменил запланированный визит в Китай.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над штатом Аляска и над Юконом на северо-западе Канады. Накануне воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ВСТРЕЧА, ВОЗМОЖНОСТЬ


Похожие новости


Байден считает, что инцидент с китайским аэростатом не нанес существенного ущерба отношениям США и КНР Китай не боится конкуренции, но не хочет, чтобы она определяла отношения с США - МИД США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с Китаем - Байден Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон Китай заявил США протест в связи со сбитым аэростатом США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю Пентагон зафиксировал китайский аэростат над Латинской Америкой Блинкен отложил визит в Китай после инцидента с аэростатом Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена Американский генерал призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем после выборов президента США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az