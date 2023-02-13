Индия в 2022г импортировала из Азербайджана 690 тыс. т нефти

Индия в 2022 году импортировала 231,58 млн тонн нефти, что на 42% больше, чем годом ранее.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным министерства торговли в 2022 году Индия из Азербайджана импортировала 690 тыс. 146,05 тонн нефти.
В тройку крупнейших поставщиков в минувшем году вошли: Ирак - 53,35 млн тонн (+28%), Саудовская Аравия - 41,33 млн тонн (+54%), Россия - 33,37 млн тонн нефти (против 3,66 млн тонн в 2021 г.) и ОАЭ (22,59 млн тонн, рост на 37%).
В декабре Индия закупила 25,75 млн тонн нефти, что на 20% превосходит показатель декабря 2021 года и на 32% - ноября 2022 года.
При этом в декабре Индия не осуществляла импорт нефти из Азербайджана.
Р.Ахмедов
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