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10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

ТЭК 13.02.2023 22:28

Индия в 2022г импортировала из Азербайджана 690 тыс. т нефти

Индия в 2022 году импортировала 231,58 млн тонн нефти, что на 42% больше, чем годом ранее.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным министерства торговли в 2022 году Индия из Азербайджана импортировала 690 тыс. 146,05 тонн нефти.

В тройку крупнейших поставщиков в минувшем году вошли: Ирак - 53,35 млн тонн (+28%), Саудовская Аравия - 41,33 млн тонн (+54%), Россия - 33,37 млн тонн нефти (против 3,66 млн тонн в 2021 г.) и ОАЭ (22,59 млн тонн, рост на 37%).

В декабре Индия закупила 25,75 млн тонн нефти, что на 20% превосходит показатель декабря 2021 года и на 32% - ноября 2022 года.

При этом в декабре Индия не осуществляла импорт нефти из Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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