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13.02.2023 22:36

Германия поддерживает одновременное вхождение Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО только укрепит Альянс, Германия поддерживает одновременное вхождение этих стран в НАТО, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Финляндия и Швеция соответствуют критериям НАТО и было бы разумно и правильно, если бы обе страны одновременно вступили в НАТО. Сотрудничество по линии НАТО будет только укреплено присоединением еще двух стран", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто.

По ее словам, события на Украине привели к кардинальным изменениям и в Германии.

"Германия начала понимать, что и она уязвима, начала укреплять свои вооруженные силы и оказывать военную помощь воюющей Украине. Кроме того, для решения возможных кризисных ситуаций начала активно развиваться важнейшая инфраструктура, например, продовольственное снабжение", - сказала Бербок.

Она выразила надежду на то, что Совет государств Балтийского моря также активизируется в решении вопросов безопасности.

Бербок отметила, что неподалеку от города Мюнстер началась подготовка украинских танковых экипажей для танков Leopard и добавила, что в правительстве Германии не обсуждался вопрос о поставке Украине истребителей.

Глава МИД Финляндии Хаависто сообщил, что его страна пока не приняла решение о возможности отправки в Украину танков Leopard. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться.

Как сообщил МИД Финляндии, Бербок также встретится с президентом Республики Саули Ниинистё. Ключевыми темами встреч в Финляндии являются текущие вопросы внешней политики и политики безопасности, ситуация на Украине и членство Финляндии в НАТО, а также тематика климата и безопасности, двусторонние вопросы.

Во вторник глава МИД Германии посетит Швецию.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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