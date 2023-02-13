Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 79.72 +1.66 Brent 86.39 +1.89

Дальнее зарубежье 13.02.2023 23:26

Протестующие в Албании попытались штурмовать здание парламента

Полиция в Тиране оттеснила протестующих, которые пытались ворваться в здание парламента, сообщает Associated Press.

Сотни человек собрались у здания, они бросали дымовые шашки и фаеры.

При этом о задержаниях или пострадавших не сообщается.

Протесты организовала оппозиционная Демократическая партия экс-президента и экс-премьера страны Сали Бериши.

Депутаты этой партии в понедельник сорвали заседание и потребовали отставки правительства. Они заняли трибуну и свистели, чтобы никто не мог выступить.

Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра Албании Эди Рамы в коррупции и организованной преступности, а также в массовой эмиграции молодых албанцев в страны западной Европы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛБАНИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПАРЛАМЕНТ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az