Протестующие в Албании попытались штурмовать здание парламента

Полиция в Тиране оттеснила протестующих, которые пытались ворваться в здание парламента, сообщает Associated Press.
Сотни человек собрались у здания, они бросали дымовые шашки и фаеры.
При этом о задержаниях или пострадавших не сообщается.
Протесты организовала оппозиционная Демократическая партия экс-президента и экс-премьера страны Сали Бериши.
Депутаты этой партии в понедельник сорвали заседание и потребовали отставки правительства. Они заняли трибуну и свистели, чтобы никто не мог выступить.
Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра Албании Эди Рамы в коррупции и организованной преступности, а также в массовой эмиграции молодых албанцев в страны западной Европы.
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