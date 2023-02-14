Страны еврозоны сократят меры бюджетной поддержки, принятые в связи с ростом цен на энергоносители

Экономика еврозоны пребывает в лучшем состоянии, чем это виделось несколько месяцев назад, поэтому правительства могут себе позволить уменьшить нагрузку на бюджеты, связанную с господдержкой энергетики, заявил председатель Еврогруппы, министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.
"С учетом того, что экономика демонстрирует устойчивость, уровень занятости сохраняется, а цены на энергоносители снижаются, у нас теперь есть короткое окно возможностей для переоценки бюджетной политики", - сказал Донохью на пресс-конференции по итогам состоявшегося в понедельник в Брюсселе заседания Еврогруппы.
"Это важно для снижения общих бюджетных расходов и нормализации налогово-бюджетной политики при защите наиболее уязвимых слоев населения и сохранении стимулов для перехода к "зеленой" экономике", - добавил он.
Глава Еврогруппы отметил, что по сравнению с прошлым летом цены на энергоносители значительно снизились, хотя и остаются высокими, безработица в ноябре достигла рекордно низкого уровня.
"Хотя экономический рост может снизиться, мы не рассматриваем рецессию как основной сценарий", - предположил он.
Выступивший на той же пресс-конференции комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони привел в подтверждение несколько цифр.
Так, в октябре и ноябре потребление газа было на 25% ниже среднего показателя за те же месяцы за последние пять лет, в то время как Еврокомиссия прошлой осенью с трудом утвердила цель снижения лишь на 15%, отметил он.
Кроме того, принесла плоды диверсификация источников поставок. В первые пять недель 2023 года на трубопроводный газ из России приходилось около 7,5% от общего объема импорта газа ЕС по сравнению с 37% в среднем в 2021 году.
Также вырос более чем вдвое импорт СПГ по морю: с 20% в 2021 году до 42% в начале 2023 года.
Наконец, наполненность газовых хранилищ осталась на уровне 75%, что лишь незначительно ниже, чем в начале отопительного сезона и выше, чем в предыдущие годы.
В связи с этим Еврокомиссия призвала правительства стран ЕС постепенно сворачивать меры энергетической поддержки, а остающиеся сделать более адресными.
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