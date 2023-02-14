ВВП Казахстана в январе вырос на 5,6%

ВВП Казахстана в январе 2023 года вырос на 5,6%, сообщил первый замминистра экономики Тимур Жаксылыков на заседании правительства во вторник.

В том числе рост в реальном секторе составил 2,3%, в сфере услуг - 7,6%.

"По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство", - отметил Жаксылыков.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал составил 18,3%.

Приток инвестиций вырос в промышленности на 9,2%, в том числе в горнодобывающей - на 12,6%, а также в сельском хозяйстве - на 33,7%, в операциях с недвижимостью - на 33,7%, в транспорте и складировании - на 31,8%.

Как сообщалось, экономика Казахстана по итогам 2022 года выросла на 3,1%. Президент Казахстана поставил задачу довести рост экономики Казахстана в 2023 году до уровня не менее 4%.