Байден вскоре назначит Лейл Брейнард своим главным экономическим советником

Президент США Джо Байден может вскоре объявить о назначении заместителя председателя Федеральной резервной системы Лейл Брейнард главой Национального экономического совета (National Economic Council, NEC), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В конце января СМИ уже писали о том, что Брейнард является предпочтительным кандидатом на должность, которая освободится после ухода в отставку действующего главы NEC Брайана Диза. Теперь источники WSJ говорят, что о назначении может быть объявлено уже на этой неделе.
В 2021 году Байден рассматривал её кандидатуру на пост министра финансов или должность главы ФРС, но в итоге она была назначена заместителем председателя центробанка.
"Назначение Брейнард на пост советника Байдена поможет ей улучшить отношения с человеком, который обошел её вниманием с двумя более значимыми должностями", - отметил глава отдела исследований в Beacon Policy Advisors LLC Бен Колтен.
В руководстве Федрезерва её может заменить кто-то с похожими взглядами на денежно-кредитную политику, однако найти человека, обладающего столь же большим авторитетом, будет непросто, добавил Колтен.
Брейнард до 2013 года работала помощником министра финансов США по международным вопросам, затем стала членом совета управляющих Федрезерва. Брейнард имеет докторскую научную степень по экономике, полученную в Гарвардском университете, преподавала прикладную экономику в Массачусетском технологическом институте.
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