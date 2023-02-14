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Бизнес и законодательство 14.02.2023 13:56

Кассационный суд подтвердил законность $12 млн штрафа Apple по делу об ограничении конкуренции на рынке приложений

Арбитражный суд Московского округа во вторник подтвердил отказ американской корпорации Apple Inc. в незаконности начисления $12 млн штрафа по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в AppStore.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу иностранной компании.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 18 октября 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 27 мая отклонил иск Apple Inc. о незаконности начисления $12 млн штрафа по решению ФАС.

Компания оспаривала постановление ФАС от 27 апреля 2021 года, в соответствии с которым Apple Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, также ей был назначен штраф.

Дело было возбуждено в отношении Apple в сентябре 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В 2020 году ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений.

Тогда же ФАС обязала Apple удалить из своей документации положения, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

Предписание было необходимо исполнить до 30 ноября 2020 года, однако позднее его исполнение было приостановлено в связи с обжалованием в суде, отмечали в ФАС.

В свою очередь в Apple ранее напомнили, что компания не согласна с решением ведомства по делу и продолжит его обжаловать.

"Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами AppStore, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в AppStore, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - заявили в Apple.

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Тэги: MASLOPODSOLN РОССИЯ, ФАС, APPLE, СУД

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