AzerGold начало добычу золота на месторождении Тюлаллар на западе Азербайджана

ЗАО «AzerGold» начало добычу золота на месторождении «Тюлаллар» в Гейгельском районе (запад Азербайджана – ИФ).

«Процесс первого взрыва горных пород на месторождении золота состоялся 11 февраля 2023 года», - говорится в сообщении общества.

Тюлаллар стало четвертым по счету месторождением золота, введенным в эксплуатацию AzerGold.

«Для централизованного использования материально-технической базы AzerGold в Дашкесанском районе, обеспечения экономической эффективности месторождений наряду с ранее введенными в эксплуатацию месторождениями золота также будет осуществляться на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП)», - отмечает золотодобытчик.

По данным AzerGold, на Тюлаллар будет применяться метод чанового выщелачивания: «Для этого будут использованы мощности завода CIL (Carbon in Leach), строительство которого будет завершено в текущем году».

Срок эксплуатации месторождения Тюлаллар составляет 3 года. Параллельно с работами по добыче на месторождении золота, в настоящее время продолжаются интенсивные геологические поисково-оценочные, первичные геологоразведочные работы на ближнем и дальнем флангах рудника, на участках, прилегающих к территории Гейгель-Дашкесанского административного района. Кроме того, уже выявлен ряд участков минерализации.

«Изучение перспективных участков минерализации методами магнитных и электрических геофизических исследований будет проводиться в течение 2023 года. При этом, среди основных ожиданий - увеличение извлекаемых запасов и срока эксплуатации месторождения Тюлаллар как минимум с 3-х до 4 лет и 2 месяцев», - сообщает золотодобытчик.

Месторождение золота «Тюлаллар» было открыто во времена СССР, но не было широко исследовано. С 2017 года геологами AzerGold было проведено обширное исследование, а в 2022 году Международным консультантом Micon International Co Limited на начальном этапе запасы месторождения «Тюлаллар» в недрах земли были утверждены в объеме 298 тыс. унций золота, а в качестве извлекаемого объема - 85 тыс. унций.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г –ИФ), Мерех – (с 23 июля 2021г).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова