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СНГ 14.02.2023 14:26

В ОДКБ допускают ответ Ирана на атаку беспилотниками военных объектов в Исфахане

Атака беспилотников на военные объекты в иранском Исфахане в конце января спровоцирует ответные действия Ирана, что поспособствует росту напряженности в регионе, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Удары, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также диверсии на военных и инфраструктурных объектах Ирана в конце января текущего года, вероятней всего, спровоцируют ответные действия Ирана, что может способствовать росту напряженности в регионе", - сказал Сидоров на брифинге во вторник.

28 января было совершено нападение на одно из оборонных предприятий, расположенных в иранской провинции Исфахан. Согласно заявлению министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, в результате атаки дронов, которую удалось купировать защитными системами, никто не пострадал, повреждения малозначительны.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ИРАН, УДАР, МНЕНИЕ


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