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АПК 14.02.2023 12:13

В Азербайджане в 2022г производство подсолнечника увеличилось почти на 14%

В Азербайджане в 2022 году сбор урожая подсолнечника составил 29,4 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

«В 2022 году в Азербайджане собрано 29,4 тыс. тонн подсолнечника, что на 13,8% больше по сравнению с 2021 годом», - отметили в Минсельхозе.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОДСОЛНЕЧНИК, СБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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