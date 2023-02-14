В Азербайджане в 2022г производство подсолнечника увеличилось почти на 14%

В Азербайджане в 2022 году сбор урожая подсолнечника составил 29,4 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе. «В 2022 году в Азербайджане собрано 29,4 тыс. тонн подсолнечника, что на 13,8% больше по сравнению с 2021 годом», - отметили в Минсельхозе. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».