Алиев принял верительные грамоты новых послов Сан-Марино, Ганы и Анголы в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новых послов Сан-Марино, Ганы и Анголы в Баку, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства. Верительные грамоты Алиеву вручили Джон Мацца (Сан-Марино), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Гана) и Аугушту да Силва Кунья (Ангола). Р.Керимов

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