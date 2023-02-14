Алиев принял спецпредставителя МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял в Баку специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева. Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера. Р.Керимов

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