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Макроэкономика 14.02.2023 13:28

Капвложения в экономику Азербайджана в январе выросли в 1,6 раза

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе 2023 года составили 1 млрд 91,7 млн манатов, что на 61,2% больше показателя января 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 8,8%, тогда как капвложения в ненефтяной сектор увеличились в 2,5 раза», - отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 506,2 млн манатов (46,4% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения,529 млн манатов (48,4% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 56,5 млн манатов (5,2% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 279,6 млн манатов (25,6% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 812,1 млн манатов (74,4% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 77,3% или 844,2 млн манатов в отчетный период было направлено на строительно-монтажные работы.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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