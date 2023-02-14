Политолог ожидает уступок Шольца консервативной оппозиции после проигрыша его партии на выборах в Берлине

Поражение социал-демократов на земельных выборах в Берлине ослабило позиции их лидера, канцлера ФРГ Олафа Шольца, отмечает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"Серьёзное поражение партии Шольца, а также зелёных и свободных демократов на земельных выборах в Берлине усугубляет положение канцлера, снижает как его авторитет, так и коалиционного правительства в целом. В столице Германии СДПГ с треском проиграла и потеряла симпатии избирателей", - сказал Рар во вторник "Интерфаксу".

"Оппозиционная партия ХДС, в свою очередь, усиливает свои позиции не только в Берлине, но и по рейтингу на федеральном уровне существенно опережает СДПГ. Если бы сегодня в Германии состоялись выборы в бундестаг, то канцлером, по всей видимости, стал бы кандидат от христианских демократов, но при этом в коалиции с партией "Зелёные", которая на Западе Германии пользуется большой поддержкой избирателей", - сказал собеседник агентства.

Этот успех ХДС означает, что консервативная оппозиция будет активно оказывать давление на официальный Берлин в вопросе отношений с Москвой, отмечает аналитик.

"Для отношений между Германией и Россией это ничего хорошего не сулит. ХДС ещё более критично относится к России, чем СДПГ, а в связке с зелёными эта бывшая партия Меркель встала бы ещё на более непримиримые позиции по отношению к Москве", - сказал он.

ХДС одержал победу на состоявшихся в воскресенье на местных выборах в Берлине. Христианские демократы набрали наибольшее количество голосов на этих выборах впервые за последние 20 лет, а результат социал-демократов стал наихудшим для СДПГ за последние десятилетия.

Европейские СМИ отмечают, что результаты местных выборов в Берлине показывают тенденции, которые наблюдаются в Германии в целом в последние месяцы - это ухудшение позиций возглавляющих нынешнюю правящую коалицию социал-демократов и усиление позиции консервативной оппозиции в лице ХДС.