Промпроизводство в Азербайджане за январь сократилось на 4,3%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане в январе 2023 года составил 6,5 млрд манатов, спад промпроизводства по сравнению с январем 2022 года составил 4,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Объем производства промпродукции в нефтегазовом секторе сократился на 4,9%, в ненефтегазовом секторе - увеличился на 2%.

По данным Госкомстата, 74,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 20,5% - перерабатывающую, 4,9% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,5% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве кожи, кожаных изделий и обуви (+2,9 раза), деревообработки и изделий из дерева (+2,9 раза), машин и оборудования (+80,3%), полиграфической продукции (+75,6%), бумаги и картона (+44,9%), компьютеров, электронной и оптической продукции (+44,6%), электрооборудования (+30,9%), одежды (+25,4%), напитков (+24,1%), строительных материалов (+20,7%), текстильной промышленности (+17,5%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+7,9%).

Спад имел место в производстве пищевых продуктов (-0,1%), резиновых и пластмассовых изделий (-2,6%), табачной продукции (-4,2%), нефтепродуктов (-9%), химпродукции (-18,1%), мебели (-18,6%), прочих транспортных средств (-23,5 раза), готовой металлической продукции (-24,5%), металлургической продукции (-37,7%), фармакологической продукции (-45,5%), установки и ремонта машин и оборудования (-49,8%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января 2023 года составил 8,3%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - 15,4%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.

Х.Насирзаде