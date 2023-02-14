Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

Макроэкономика 14.02.2023 13:45

Промпроизводство в Азербайджане за январь сократилось на 4,3%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане в январе 2023 года составил 6,5 млрд манатов, спад промпроизводства по сравнению с январем 2022 года составил 4,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Объем производства промпродукции в нефтегазовом секторе сократился на 4,9%, в ненефтегазовом секторе - увеличился на 2%.

По данным Госкомстата, 74,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 20,5% - перерабатывающую, 4,9% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,5% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве кожи, кожаных изделий и обуви (+2,9 раза), деревообработки и изделий из дерева (+2,9 раза), машин и оборудования (+80,3%), полиграфической продукции (+75,6%), бумаги и картона (+44,9%), компьютеров, электронной и оптической продукции (+44,6%), электрооборудования (+30,9%), одежды (+25,4%), напитков (+24,1%), строительных материалов (+20,7%), текстильной промышленности (+17,5%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+7,9%).

Спад имел место в производстве пищевых продуктов (-0,1%), резиновых и пластмассовых изделий (-2,6%), табачной продукции (-4,2%), нефтепродуктов (-9%), химпродукции (-18,1%), мебели (-18,6%), прочих транспортных средств (-23,5 раза), готовой металлической продукции (-24,5%), металлургической продукции (-37,7%), фармакологической продукции (-45,5%), установки и ремонта машин и оборудования (-49,8%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января 2023 года составил 8,3%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - 15,4%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


Похожие новости


Промпроизводство в Азербайджане в 2022г сократилось на 1% Промпроизводство в Азербайджане за 10 месяцев сократилось на 1% Промпроизводство в Азербайджане за 9 месяцев сократилось на 0,6% Промпроизводство в Азербайджане за 8 месяцев незначительно сократилось Промпроизводство в Азербайджане за 6 месяцев выросло на 2,1% Промпроизводство в Азербайджане за 5 месяцев выросло на 3,3% Промпроизводство в Азербайджане за 4 месяца выросло на 2,7% Промпроизводство в Азербайджане в январе выросло на 5,4% Промпроизводство в Азербайджане в январе-ноябре выросло на 5,5% Промпроизводство в Азербайджане в январе-октябре выросло на 5,2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az