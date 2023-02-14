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Бизнес и законодательство 14.02.2023 14:15

Российская сеть «Додо Пицца» планирует в 2023г выйти на рынок Азербайджана

Российская сеть пиццерий «Додо Пицца» планирует в 2023 году открыть заведения в 8 новых странах, в том числе в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию сети, в Азербайджане первая точка будет открыта во второй половине 2023 года.

В настоящее время сеть «Додо Пиццы» насчитывает около 900 точек в 14 странах.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ПИЦЦЕРИЯ, РЫНОК

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