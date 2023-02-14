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Макроэкономика 14.02.2023 15:44

Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале подтверждена на уровне 0,1%, как и ожидалось

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза.

Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали подтверждения первоначальных данных.

В третьем квартале прошлого года ВВП еврозоны вырос на 0,3%.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 1,9% после подъема на 2,3% кварталом ранее, эта оценка также была ожидаемо подтверждена.

Экономика Нидерландов в четвертом квартале выросла на 0,6% после снижения на 0,2% кварталом ранее, темпы роста ВВП Испании остались на уровне 0,2%, а французский ВВП замедлил рост до 0,1% с 0,2%. Тем временем экономика Германии сократилась на 0,2% после роста на 0,5% в третьем квартале, итальянский ВВП уменьшился на 0,1% после повышения на 0,5%.

Европейская комиссия ожидает, что экономика еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году. Опрошенные FactSet экономисты считают такой прогноз слишком оптимистичным и в среднем прогнозируют нулевой рост в текущем году.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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