Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале подтверждена на уровне 0,1%, как и ожидалось

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза.
Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали подтверждения первоначальных данных.
В третьем квартале прошлого года ВВП еврозоны вырос на 0,3%.
В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 1,9% после подъема на 2,3% кварталом ранее, эта оценка также была ожидаемо подтверждена.
Экономика Нидерландов в четвертом квартале выросла на 0,6% после снижения на 0,2% кварталом ранее, темпы роста ВВП Испании остались на уровне 0,2%, а французский ВВП замедлил рост до 0,1% с 0,2%. Тем временем экономика Германии сократилась на 0,2% после роста на 0,5% в третьем квартале, итальянский ВВП уменьшился на 0,1% после повышения на 0,5%.
Европейская комиссия ожидает, что экономика еврозоны вырастет на 0,9% в 2023 году. Опрошенные FactSet экономисты считают такой прогноз слишком оптимистичным и в среднем прогнозируют нулевой рост в текущем году.
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