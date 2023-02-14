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Регион 14.02.2023 15:47

Армения планирует вскоре передать Азербайджану доработанный вариант мирного соглашения

Армения работает над поступившими из Азербайджана инициативами по мирному соглашению, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Армения работает над поступившими предложениями и в скором времени передаст Азербайджану свои замечания и предложения", - сказал Григорян журналистам во вторник.

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