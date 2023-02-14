Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

14.02.2023 15:50

Yelo Bank принял участие в выставке «Карьера без барьеров»

Yelo Bank продолжает проявлять инициативы, направленные на молодое поколение и их поддержку. На этот раз командаYelo Bankпо приему на работу приняла участие в выставке «Карьера без барьеров», организованной TÜRKAP (Агентство Социальных Услуг Платформы Женщин Тюркского Мира), при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения. Здесь молодые люди ознакомились с открытыми вакансиями и программами стажировок в Yelo Bank, а также имели возможность на месте презентовать свое резюме и обсудить карьерные перспективы. Целью организации выставки «Карьера без барьеров» является поддержка трудоустройства и интеграции молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общество.

Следует отметить, что сотрудничество с ведущими вузами нашей страны и активное участие в карьерных мероприятиях стало традицией для Yelo Bank. Для молодых людей, не имеющих опыта работы в банке, организован ряд проектов, ориентированных на карьеру. Эти проекты несут не только образовательный характер, но и предоставляют реальный опыт работы, а также шанс для избранных участников получить работу в Yelo. Чтобы быть в курсе проектов, вы можете следить за официальным сайтом Банка, а также аккаунтами «Yelo Team» в социальных сетях.


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az