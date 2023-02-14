Yelo Bank принял участие в выставке «Карьера без барьеров»

Yelo Bank продолжает проявлять инициативы, направленные на молодое поколение и их поддержку. На этот раз командаYelo Bankпо приему на работу приняла участие в выставке «Карьера без барьеров», организованной TÜRKAP (Агентство Социальных Услуг Платформы Женщин Тюркского Мира), при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения. Здесь молодые люди ознакомились с открытыми вакансиями и программами стажировок в Yelo Bank, а также имели возможность на месте презентовать свое резюме и обсудить карьерные перспективы. Целью организации выставки «Карьера без барьеров» является поддержка трудоустройства и интеграции молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общество.

Следует отметить, что сотрудничество с ведущими вузами нашей страны и активное участие в карьерных мероприятиях стало традицией для Yelo Bank. Для молодых людей, не имеющих опыта работы в банке, организован ряд проектов, ориентированных на карьеру. Эти проекты несут не только образовательный характер, но и предоставляют реальный опыт работы, а также шанс для избранных участников получить работу в Yelo. Чтобы быть в курсе проектов, вы можете следить за официальным сайтом Банка, а также аккаунтами «Yelo Team» в социальных сетях.



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