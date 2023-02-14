Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

Дальнее зарубежье 14.02.2023 19:29

Норвегия поставит Украине 12 танков

Власти Норвегии приняли решение выделить Украине 12 танков различных типов, заявил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам.

"Норвегия пожертвует Украине восемь танков и до четырех танков особого назначения. Также власти выделят фонды для приобретения боеприпасов и запчастей, сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам", - говорится в заявлении норвежского правительства.

В заявлении не уточнили, какие именно танки Осло передаст Киеву. Однако, согласно документу, Норвегия направит в Европейский фонд мира около $24,7 млн для закупок боеприпасов и запчастей к танкам Leopard 2.

В начале февраля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил выделять по 15 млрд норвежских крон (примерно $1,5 млрд) ежегодно в течение пяти лет для оказания гуманитарной и военной помощи Украине.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2 и 178 танков Leopard 1. При этом немецкие власти дают союзникам разрешение на то, чтобы и они тоже поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ, ПОСТАВКА


Похожие новости


Премьер Норвегии предложил выделить более чем $7 млрд за пять лет на помощь Украине Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами Норвегия передаст Украине 10 мостов Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа Осло предоставит Киеву гуманитарную помощь в 35 млн евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az