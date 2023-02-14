Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

Транспорт и связь 14.02.2023 22:19

Air India заказала у Airbus 250 самолетов

Индийская авиакомпания Air India Ltd. заключила соглашение о намерении приобрести у европейского авиастроительного концерна Airbus SE 250 самолетов, сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение предусматривает поставку 210 самолетов модели A320neo и 40 широкофюзеляжных A350, сказал в ходе онлайн-мероприятия председатель совета директоров Tata Group Натараджан Чандрасекаран. В мероприятии также приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В 2021 году Tata Sons Pvt. выкупила долю правительства Индии в Air India. С тех пор Tata инвестировала в авиаперевозчика 150 млрд рупий ($1,9 млрд).

Ожидается, что Air India вскоре разместит сопоставимый по размеру заказ на самолеты конкурента Airbus - американской Boeing Co.

Окончательный объем программы расширения флота Air India не раскрывается, однако Bloomberg отмечает, что она может стать рекордной в истории гражданской авиации и составит десятки миллиардов долларов.

По прогнозу Boeing, в ближайшие два десятилетия спрос на новые самолеты в Индии составит 2,21 тыс. единиц. Свыше 80% этого объема нужны для обеспечения роста авиарынка страны, и лишь 20% - для замены старых судов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ЗАКАЗ


Похожие новости


Air India зарезервировала первые 6 мест в салоне для женщин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az