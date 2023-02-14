Air India заказала у Airbus 250 самолетов

Индийская авиакомпания Air India Ltd. заключила соглашение о намерении приобрести у европейского авиастроительного концерна Airbus SE 250 самолетов, сообщает агентство Bloomberg.
Соглашение предусматривает поставку 210 самолетов модели A320neo и 40 широкофюзеляжных A350, сказал в ходе онлайн-мероприятия председатель совета директоров Tata Group Натараджан Чандрасекаран. В мероприятии также приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В 2021 году Tata Sons Pvt. выкупила долю правительства Индии в Air India. С тех пор Tata инвестировала в авиаперевозчика 150 млрд рупий ($1,9 млрд).
Ожидается, что Air India вскоре разместит сопоставимый по размеру заказ на самолеты конкурента Airbus - американской Boeing Co.
Окончательный объем программы расширения флота Air India не раскрывается, однако Bloomberg отмечает, что она может стать рекордной в истории гражданской авиации и составит десятки миллиардов долларов.
По прогнозу Boeing, в ближайшие два десятилетия спрос на новые самолеты в Индии составит 2,21 тыс. единиц. Свыше 80% этого объема нужны для обеспечения роста авиарынка страны, и лишь 20% - для замены старых судов.
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