Иран и Китай заключили ряд соглашений о сотрудничестве

Два десятка соглашений подписаны в первый день визита в КНР президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили во вторник иранские СМИ.
Соглашения охватывают такие сферы ирано-китайского сотрудничества, как сельское хозяйство, торговлю, защиту интеллектуальной собственности, связь и информационные технологии, управление кризисом, туризм, охрану окружающей среды, здравоохранение, СМИ, спорт и культурное наследие.
Иранские СМИ отмечают, что нынешний визит Раиси по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина считается первой официальной поездкой президента Исламской республики в Пекин за последние 20 лет.
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