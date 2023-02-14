Иран и Китай заключили ряд соглашений о сотрудничестве

Два десятка соглашений подписаны в первый день визита в КНР президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщили во вторник иранские СМИ.

Соглашения охватывают такие сферы ирано-китайского сотрудничества, как сельское хозяйство, торговлю, защиту интеллектуальной собственности, связь и информационные технологии, управление кризисом, туризм, охрану окружающей среды, здравоохранение, СМИ, спорт и культурное наследие.

Иранские СМИ отмечают, что нынешний визит Раиси по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина считается первой официальной поездкой президента Исламской республики в Пекин за последние 20 лет.