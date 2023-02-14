В Армении вновь заговорили об открытии границы с Турцией

Армения готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Армения в любой момент готова открыть границу и нормализовать отношения с Турцией", - сказал Григорян журналистам во вторник.

По его словам, Ереван и Анкара продолжают обсуждения.

"Продолжим обсуждения, надеясь, что это (открытие границ - ИФ) произойдет как можно скорее", - сказал Григорян.