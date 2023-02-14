В Азербайджане за 24 часа выявили 16 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 251, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано шесть случаев.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умер один больной COVID-19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 99 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 7 человек (+21 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 145 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 871 тест на коронавирус против 879 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 507 тыс. 868 тестов на COVID-19.

Р.Керимов