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Здравоохранение 14.02.2023 16:43

В Азербайджане за 24 часа выявили 16 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 251, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано шесть случаев.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умер один больной COVID-19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 99 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 7 человек (+21 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 145 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 871 тест на коронавирус против 879 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 507 тыс. 868 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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