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Дальнее зарубежье 14.02.2023 16:46

Молдова временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Авиакомпании, совершающие рейсы из кишиневского аэропорта, сообщают, что воздушное пространство Молдовы временно закрыто.

"Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорту", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.

Причины принятия такого решения не названы.

В аэропорту "Интерфаксу" сообщили, что "решение принято по соображениям безопасности" и оно действует до 16.00 (18.00 по Баку). При этом несколько рейсов задержано на несколько часов, а регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПОЛЕТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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