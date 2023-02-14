Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

Дальнее зарубежье 14.02.2023 17:45

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли высказала намерение участвовать в выборах президента США

Экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности принять участие в президентской гонке 2024 года, сообщает Bloomberg.

"Никки Хейли бывший губернатор Южной Каролины и постпред США при ООН во время президентства Трампа заявила во вторник о том, что намерена баллотироваться на выборах президента", - передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Хейли является первым представителем Республиканской партии из выдвинувших кандидатуру на праймериз, на которых будет возможно бросить вызов Трампу.

С 2005 года по 2010 год Хейли входила в состав Палаты представителей Южной Каролины. В 2011 году она вступила в должность губернатора Южной Каролины, ее полномочия прекратились в 2017 году. С 2017 по 2018 год она занимала пост постпреда США при ООН.

Ранее издание The Hill сообщало, что, по меньшей мере, восемь видных представителей Республиканской партии США могут бросить вызов на праймериз экс-президенту США Дональду Трампу. Объявить о намерении баллотироваться на выборах президента могут вывший госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Род Десантис, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, НАМЕРЕНИЕ


Похожие новости


Байден 20-22 февраля посетит Польшу Байден считает, что инцидент с китайским аэростатом не нанес существенного ущерба отношениям США и КНР США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с Китаем - Байден США объединяет мир для решения глобальных проблем - Байден Алиев на встрече с Лохман отметил возможности для сотрудничества в сфере ВИЭ благодаря проекту ЮГК Алиев и Лохман обсудили сотрудничество Вашингтона и Баку в сферах энергетической безопасности, торговли и инвестиций Байден обсудил со спикером палаты представителей США вопросы госдолга и предотвращения дефолта - Белый дом Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована В доме Байдена в ходе обыска обнаружены новые секретные документы Байден объявит о новом пакете помощи Украине на $2 млрд - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az