Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли высказала намерение участвовать в выборах президента США

Экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности принять участие в президентской гонке 2024 года, сообщает Bloomberg.
"Никки Хейли бывший губернатор Южной Каролины и постпред США при ООН во время президентства Трампа заявила во вторник о том, что намерена баллотироваться на выборах президента", - передает Bloomberg.
Агентство отмечает, что Хейли является первым представителем Республиканской партии из выдвинувших кандидатуру на праймериз, на которых будет возможно бросить вызов Трампу.
С 2005 года по 2010 год Хейли входила в состав Палаты представителей Южной Каролины. В 2011 году она вступила в должность губернатора Южной Каролины, ее полномочия прекратились в 2017 году. С 2017 по 2018 год она занимала пост постпреда США при ООН.
Ранее издание The Hill сообщало, что, по меньшей мере, восемь видных представителей Республиканской партии США могут бросить вызов на праймериз экс-президенту США Дональду Трампу. Объявить о намерении баллотироваться на выборах президента могут вывший госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Род Десантис, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
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