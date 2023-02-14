ОПЕК в январе снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с, отстает от плана ОПЕК+ на 0,93 млн б/с

Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 49 тыс. баррелей в сутки - до 28,88 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Суммарная добыча государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 37 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках сделки составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 0,93 млн б/с.

Наибольшее снижение нефтепроизводства в прошлом месяце зафиксировано в Саудовской Аравии - на 156 тыс. б/с. Кроме того, сократил добычу Ирак - на 46 тыс. б/с.

В то же время, увеличил добычу Кувейт - на 45 тыс. б/с. Также рост производства зафиксирован в Нигерии - на 65 тыс. б/с, Анголе - на 47 тыс. б/с, однако данные по-прежнему существенно отстают от требуемых уровней производства.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с: