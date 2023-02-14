ОПЕК в январе снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с, отстает от плана ОПЕК+ на 0,93 млн б/с

Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 49 тыс. баррелей в сутки - до 28,88 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Суммарная добыча государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 37 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках сделки составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 0,93 млн б/с.
Наибольшее снижение нефтепроизводства в прошлом месяце зафиксировано в Саудовской Аравии - на 156 тыс. б/с. Кроме того, сократил добычу Ирак - на 46 тыс. б/с.
В то же время, увеличил добычу Кувейт - на 45 тыс. б/с. Также рост производства зафиксирован в Нигерии - на 65 тыс. б/с, Анголе - на 47 тыс. б/с, однако данные по-прежнему существенно отстают от требуемых уровней производства.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:
|
добыча в декабре 2022г
|
добыча в январе 2023г
|
изм-е января к декабрю
|
разрешенная добыча в
декабре
|
Отклонение от плана
|
Алжир
|
1015
|
1015
|
0
|
1007
|
8
|
Ангола
|
1108
|
1155
|
47
|
1455
|
-300
|
Конго
|
244
|
262
|
19
|
310
|
-48
|
Экватори
альная Гвинея
|
55
|
53
|
-3
|
121
|
-68
|
Габон
|
193
|
183
|
-10
|
177
|
6
|
Ирак
|
4470
|
4424
|
-46
|
4431
|
-7
|
Кувейт
|
2648
|
2693
|
45
|
2676
|
17
|
Нигерия
|
1271
|
1336
|
65
|
1742
|
-406
|
Саудовская
Аравия
|
10475
|
10319
|
-156
|
10478
|
-159
|
ОАЭ
|
3042
|
3045
|
2
|
3019
|
26
|
Итого ОПЕК (участники
ОПЕК+)
|
24522
|
24485
|
-37
|
25416
|
-931
|
Иран
|
2579
|
2557
|
-22
|
Ливия
|
1159
|
1148
|
-10
|
Венесуэла
|
666
|
686
|
20
|
ВСЕГО ОПЕК
|
28926
|
28876
|
-49
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