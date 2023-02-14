Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

ТЭК 14.02.2023 17:16

ОПЕК в январе снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с, отстает от плана ОПЕК+ на 0,93 млн б/с

Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 49 тыс. баррелей в сутки - до 28,88 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Суммарная добыча государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 37 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках сделки составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 0,93 млн б/с.

Наибольшее снижение нефтепроизводства в прошлом месяце зафиксировано в Саудовской Аравии - на 156 тыс. б/с. Кроме того, сократил добычу Ирак - на 46 тыс. б/с.

В то же время, увеличил добычу Кувейт - на 45 тыс. б/с. Также рост производства зафиксирован в Нигерии - на 65 тыс. б/с, Анголе - на 47 тыс. б/с, однако данные по-прежнему существенно отстают от требуемых уровней производства.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:

добыча в декабре 2022г

добыча в январе 2023г

изм-е января к декабрю

разрешенная добыча в

декабре

Отклонение от плана

Алжир

1015

1015

0

1007

8

Ангола

1108

1155

47

1455

-300

Конго

244

262

19

310

-48

Экватори

альная Гвинея

55

53

-3

121

-68

Габон

193

183

-10

177

6

Ирак

4470

4424

-46

4431

-7

Кувейт

2648

2693

45

2676

17

Нигерия

1271

1336

65

1742

-406

Саудовская

Аравия

10475

10319

-156

10478

-159

ОАЭ

3042

3045

2

3019

26

Итого ОПЕК (участники

ОПЕК+)

24522

24485

-37

25416

-931

Иран

2579

2557

-22

Ливия

1159

1148

-10

Венесуэла

666

686

20

ВСЕГО ОПЕК

28926

28876

-49
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ИСПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Члены ОПЕК+ сомневаются, что альянс увеличит добычу нефти в ответ на снижение Россией - источники ОПЕК в августе увеличила добычу на 618 тыс. б/с к июлю, отстает от плана ОПЕК+ на 1,41 млн б/с ОПЕК+ обсудит "очень маленькое увеличение" квот на добычу в сентябре - источник Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание Министры ОПЕК+ решат, увеличивать ли квоты на добычу нефти с сентября: возможно всё Министры ОПЕК+ подтвердили план добычи в августе, следующая встреча - 3 августа Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку на 261%, меньше плана на 2,8 млн б/с - МЭА Добыча нефти в Азербайджане в феврале в рамках сделки ОПЕК+ была ниже на 90 тыс. б/с от квоты Сделка ОПЕК+ в феврале исполнена на 136% Странам ОПЕК+ с 1 марта разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az