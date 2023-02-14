ОПЕК на 110 тыс. б/с понизила оценку роста поставок из стран не-ОПЕК на 2023г

ОПЕК снизила на 110 тыс. баррелей в сутки оценку роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, - до 67,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Оценка предложения в 2022 году была понижена на 40 тыс. б/с, до 65,57 млн б/с; на 2023-й - на 150 тыс. б/с, до 67,01 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что в текущем году рост поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК составит 1,44 млн б/с против 1,55 млн б/с месяцем ранее.

Оценка добычи нефти и конденсата в России и США на 2022 год оставлена без изменений - 10,93 млн б/с, при этом прогноз на 2023 год понижен для обеих стран на 50 тыс. б/с - до 10,13 млн б/с и 20,14 млн б/с соответственно. Таким образом, аналитики ожидают снижения добычи в РФ в 2023 году на 900 тыс. б/с, в США - увеличения на 1,11 млн б/с.

Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в 2023 году будут США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а наибольшее снижение производства ожидается в России и Мексике. В то же время, организация отмечает, что сохраняются неопределенности, связанные с влиянием на нефтепроизводство геополитики и перспектив добычи сланца в США.