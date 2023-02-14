Алиев назначил Багирова председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Шахина Багирова от должности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета (ГТК).
Другим распоряжением главы государства Шахин Багиров назначен на должность председателя ГТК.
Тексты распоряжений опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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