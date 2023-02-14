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Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

ТЭК 14.02.2023 18:43

ЕК прогнозирует цену Brent к концу 2024г на уровне $80 за баррель

Цена нефти сорта Brent в 2023-2024 годах будет постепенно снижаться и к концу 2024 года составит примерно $80 за баррель, считает Европейская комиссия.

"После резкого снижения в конце прошлого года цены на сырую нефть марки Brent стабилизировались с декабря, и фьючерсы предполагают незначительное снижение цен до конца 2024 года. К концу января цена на нефть марки Brent составляла около $85 за баррель, что примерно на $15 ниже средней цены 2022 года. На дату окончания этого прогноза траектория фьючерсных цен на нефть в целом такая же, как и в Осеннем прогнозе (Еврокомиссии - ИФ). Он показывает незначительное снижение цен на нефть в течение прогнозируемого горизонта, достигнув примерно $80 к концу 2024 года", - говорится в зимнем экономическом обзоре ЕК.

Продолжающееся снижение цен на нефть должно привести к снижению цен на топливо в первой половине 2023 года.

Отмечается, что запрет ЕС на морской импорт нефти из России и price cap "не привели к дополнительной напряженности на международном рынке нефти, но давление рынок нефтепродуктов может возникнуть".

"5 февраля ЕС распространил запрет на морской импорт нефтепродуктов, таких как дизельное и реактивное топливо. Многие аналитики выражают обеспокоенность по поводу надвигающегося кризиса поставок дизельного топлива зимой. Тем не менее, всплеск импорта в конце прошлого года и высокие уровни складских запасов должны позволить предотвратить реализацию этого риска в краткосрочной перспективе, а также предоставить импортерам дополнительное время для подбора альтернативных источников", - говорится в обзоре.

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Тэги: ЕВРОПА, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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