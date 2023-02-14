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Цена на нефть

13.02 $/bbl +/- WTI 80.14 +0.42 Brent 86.61 +0.22

ТЭК 14.02.2023 20:15

Нефть продолжает дешеветь на данных об инфляции в США

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают ежемесячный отчет ОПЕК и статданные об инфляции в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $85,87 баррель, что на $0,74 (0,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,88 (1,1%), до $79,26 за баррель.

ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года увеличена на 220 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом, до 101,26 млн б/с; во втором - на 50 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. Прогноз на третий квартал увеличен на 90 тыс. б/с, до 101,99 млн б/с.

Тем временем потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре.

Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Трейдеры теперь ждут публикации в среду ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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